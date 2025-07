Belen Rodriguez, foto pazzesca in spiaggia: bagnanti a bocca a perta

Vacanze italiane per Belen Rodriguez, che si sta godendo il sole e il mare della splendida Sardegna. E la spiaggia... si infiamma. In questi giorni, la showgirl argentina ha scelto le acque cristalline dell’isola de La Maddalena per concedersi qualche momento di relax, accompagnata dai figli Santiago e Luna Mari. A bordo di un elegante gommone nero, la famiglia ha navigato tra le isole dell’arcipelago, attirando inevitabilmente l’attenzione dei presenti.

E la vacanza viene documentata anche su Instagram. E uno degli scatti postati da Belen ha fatto impazzire gli italiani: eccola immortalata mentre passeggia sulla battigia, tra i bagnanti comuni, molti dei quali appaiono sorpresi dalla sua presenza. Non solo passeggiate: eccola anche sdraiata sul bagnasciuga, bellissima e monumentale.

Un'immagine che ha infiammato i social network: tra commenti entusiasti e like da parte di altri volti noti dello spettacolo, i fan non si sono risparmiati. Qualcuno l’ha addirittura celebrata definendola "patrimonio dell’umanità". Già, la bellezza della showgirl argentina è sempre abbagliante.