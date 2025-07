Belen Rodriguez, "urla e offese in strada". E spunta De Martino...

Un sabato sera decisamente movimentato per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. E questa volta la turbolenta vita sentimentale dei due (eterni) ex compagni non c'entra. A riferire della disavventura che ha visto protagonista la showgirl argentina e di riflesso il conduttore di Affari tuoi e Stasera tutto è possibile è stato Gabriele Parpiglia, giornalista tra i massimi esperti italiani di gossip, che nella sua newsletter è sceso nei dettagli.

Belen avrebbe avuto un confronto piuttosto acceso con un "glover", uno dei numerosi addetti alle consegne a domicilio che scorrazzano in giro per le città italiane a ogni ora del giorno. Parpiglia spiega che la Rodriguez sarebbe uscita da casa sua a Milano e con il fattorino, intorno alle 23, sarebbero volate addirittura "urla e offese".

Vista la stagione calda e il weekend, in strada c'erano diversi passanti che hanno assistito alla scena. Dopo pochi secondi di "show", si sarebbe affacciato dalla finestra di casa proprio De Martino, che pur da separato è ancora molto vicino alla ex moglie e al figlio che hanno avuto insieme, Santiago, e che proprio per questo spesso passa del tempo con loro.