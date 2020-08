Cecilia Rodriguez in bikini, lo slip è inesistente: Ignazio Moser, guarda cosa ti sei perso

16 agosto 2020 a

Un terremoto nel cuore, ma Cecilia Rodriguez su Instagram non lascia trasparire nulla. Certo, la mancanza di Ignazio Moser, con cui avrebbe avuto una violenta litigata in discoteca a metà della scorsa settimana (si parla di crisi irrimediabile, come per la sorella Belen), fa rumore. Eppure il Ferragosto pare essere andato liscio, passato tra una corsa sui pattini, un bicchierino di tequila (rigorosamente con sale e limone) e tanto sole. E bikini, ovviamente, qualcuno un po' piccante dell'altro a giudicare dalle foto pubblicate.

Cecilia Rodriguez, la sfida in bikini con Belen va fuori controllo: sulla barca, così. Curve "monumentali", giudicate voi | Foto

Uno, in particolare, ha destato scalpore tra i suoi affezionati followers. Un primo piano molto ardito dell'ombelico in cui era davvero impossibile non notare lo slip (micro), messo in risalto dal segno dell'abbronzatura. E c'è chi ha commentato con ironia: "Ma ancora non hai capito che la mascherina non va messa come mutanda ma va messa sulla bocca?". Come dargli torto.

