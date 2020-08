Stella Bossari, la figlia di Filippa Lagerback e Daniele Bossari: lei e la mamma, due gocce d'acqua

19 agosto 2020 a

A 17 anni appena compiuti, Stella Bossari è già una stellina su Instagram. La figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback, già salita alla ribalta ai tempi della vittoria commovente di papà al Grande Fratello Vip, e poi protagonista da damigella del matrimonio vip della coppia, è un punto di riferimento per le coetanee per il suo look ricercato ma sobrio ed elegante, proprio come mamma Filippa.

Gli occhi di ghiaccio e il sorriso solare, un mix perfetto di cotanto genitori. E tra bikini, libri, citazioni colte, tanto amore per la natura e la campagna, il suo profilo Instagram sembra un tuffo delicato in un immaginario alla Guadagnino. Tenetela d'occhio, perché tra qualche tempo potremmo vederla in tv.

