Elettra Lamborghini, "come sono gnocca stasera": scollatura vertiginosa in tv, panico in studio

Elettra Lamborghini è ormai un personaggio pubblico a 360 gradi. Alla nota ereditiera va riconosciuta la capacità di evolversi continuamente: ha iniziato a farsi conoscere grazie ad alcuni reality di dubbio gusto e moralità, salvo poi svoltare come cantante e adesso anche come personaggio televisivo. Tanti occhi erano puntati su di lei per Name That Tune, il nuovo programma di Enrico Papi su Tv8 che segue le orme dello storico Sarabanda. Elettra si è divertita e ha anche condotto alla vittoria il suo team, composto tra Paola Barale, Orietta Berti e Cristiana Malgioglio: niente da fare per la squadra avversaria, capitanata da Lino Banfi e composta da Francesco Pannofino, Cristina D’Avena e suor Cristina. Tra l’altro la Lamborghini ha dato spettacolo fin da subito con il suo outfit non adatto ai deboli di cuore a causa della scollatura vertiginosa. “Stasera gnocca sono gnocca”, ha commentato con la solita ironia la Lamborghini, che però non è affatto nel torto: le sue “grazie” si rivelano ancora una volta “magnetiche”.

Gonnellino su e scollatura da record, Elettra Lamborghini? Sconvolgente look da sexy-scolaretta | Guarda

