Elettra Lamborghini, il giunonico lato B mostrato con fiero orgoglio in primo piano: la foto più spinta delle sue forme

06 settembre 2020 a

a

a

"The most famous italian in Capri", scrive Elettra Lamborghini su Instagram in calce all'ultima foto pubblicata sul suo profilo, dopo "un'assenza" durata per qualche giorno. Va da sé, uno scatto ad altissimo tasso erotico in cui l'ereditiera si fa ritrarre a bordo di uno yacht, nelle acque di Capri appunto. Una foto che è tutta un programma. Sorriso ammiccante dritto verso l'obiettivo, costume intero viola e panama bianco in testa introducono il "pezzo forte" dell'immagine, ossia il giunonico lato B con tatuaggio maculato mostrato con fiero orgoglio dalla mitica Elettra Lamborghini in primissimo piano. Già, un primo piano decisamente spinto per la gioia di tutti i suoi fan.

"Serpi, disgustoso. Ringraziate di essere vivi": orrore contro Elettra Lamborghini, linciata per un sorriso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.