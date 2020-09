Elisabetta Gregoraci, menzogna al Grande Fratello Vip: "Non lo ho mai fatto", ma spunta questa foto...

19 settembre 2020 a

Elisabetta Gregoraci è la punta di diamante del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini l’ha fortemente voluta ed è riuscita a convincerla ad entrare nella casa più spiata d’Italia, dove lei cercherà di dimostrare di non essere soltanto l’ex moglie di Flavio Briatore. Il primo impatto è stato molto positivo, anche se la Gregoraci si è resa protagonista di una piccola bugia al momento dell’ingresso: “È vero, non ho mai partecipato ad un reality show, è un’esperienza nuovissima per me. Ho sempre condotto ma non ho mai partecipato”. Elisabetta si è però dimenticata di aver fatto parte del cast di Ritorno al presente, il reality condotto da Carlo Conti che però è stato un flop d’ascolti ed è stato chiuso con alcune settimane d’anticipo. Correva l’anno 2005 e su Rai1 nel ruolo di opinionista c’era proprio Signorini, che ora ha riabbracciato (virtualmente) la Gregoraci in occasione della quinta edizione del GF Vip.

