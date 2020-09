Grande Fratello Vip, "Flavio Briatore deve tacere": la De Blanck massacra il manager, Elisabetta Gregoraci che dice?

17 settembre 2020 a

Patrizia De Blanck è stata la mattatrice di questi primi giorni della nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini e sempre su Canale 5. La contessa parla sempre senza peli sulla lingua e non ha paura di risultare un po’ volgare: ciò non toglie che ha una grandissima qualità, quella di essere diretta con tutti. Lo ha scoperto a sue spese Tommaso Zorzi già nel corso della prima serata nella casa più spiata d’Italia. Ora tocca anche ad Elisabetta Gregoraci, che diventerà ufficialmente una concorrente a partire da venerdì. Nelle scorse settimane si è parlato molto di Flavio Briatore che non sarebbe favorevole all’ingresso della showgirl al GF Vip. La De Blanck ha sostenuto che una donna indipendente abbia il sacrosanto diritto di fare le sue scelte e ha colto l’occasione per lanciare una frecciata a mister Billionaire: “Se poi il suo ex marito è come Briatore, lui non dovrebbe proprio avere voce in capitolo”. Dopo questa affermazione è legittima la curiosità di vedere come la De Blanck si relazionerà con la Gregoraci, una volta che questa avrà fatto il suo ingresso all’interno del reality di Canale 5.

