Elisabetta Gregoraci, primo bacio al Grande Fratello Vip: “Un bicchiere di troppo?”, l'incidente hot in piena notte

Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania sono le due concorrenti più attese della seconda puntata del Grande Fratello Vip. Il loro ingresso non è passato inosservato, soprattutto quello dell’ex moglie di Flavio Briatore: tutti, dai concorrenti agli spettatori, sono curiosi di sapere come si adatterà ad un’esperienza unica come il reality di Canale 5. Se il buongiorno si vede dal mattino… Nel corso della prima nottata trascorsa nella casa più spiata d’Italia si è infatti verificato un piccolo incidente hot, con protagoniste proprio le ultime due entrate: la Gregoraci e la Catania si sono strette in un abbraccio in giardino e poi si sono scambiate un bacio a stampo. Accidentale? Probabile, secondo qualcuno è stato l’effetto di qualche bicchiere di troppo bevuto dopo la puntata.

