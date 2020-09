Grande Fratello Vip, Flavia Vento a Live-Non è la d'Urso: "Sì, ho detto una bugia", il vero motivo dell'uscita

Francesco Fredella 21 settembre 2020 a

a

a

Flavia Vento, casta da 4 anni, cerca di giustificarsi. In pratica si arrampica sugli specchi. “Mi mancavano i cani, mai lasciati un’ora. Li ho salvati”, rimarca al Live di Barbara d'Urso su Canale 5. Il suo Grande Fratello Vip è durato 24 ore. Poi ha aperto la porta rossa ed è uscita. Ma si è pentita amaramente. Per la Vento tutte sfere rosse. Mai successo. Poi in studio Signoretti sgancia la bomba. “Raccontaci il vero motivo. E’ vero che avevi paura del Covid? E’ vero che quando eravate in albergo, quando avete fatto il tampone hai visto uscire una concorrente che poi non è entrata?”, domanda Signoretti. “Sono ansiosa”, ribatte la Vento. Non è la prima volta che molla un reality. Il suo passato con Teo Mammucari, sotto al tavolo di Libero (il programma storico di scherzi telefonici), resta un ricordo lontano. Poi Vladimir Luxuria legge le poesia di Flavia, tratte dal libro “Parole al Vento”. Ma le conclude scherzando: “Nella vita ci vogliono le palle, mi pento di essere andata via da tutti i reality”. E chiude svelando di aver detto una bugia. “Non ho mai avuto gli attacchi di panico, ho mentito. Mi sono ritirata per i Mosquitos”.’

"Il suo segreto? Lo sa tutta Roma". De Blanck, dalla d'Urso arriva l'accusa più "sporca": e ora al GF Vip?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.