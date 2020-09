Domenica Live, l'ex marito di Alba Parietti fuori controllo: "Fai più la madre e meno..."

Francesco Fredella 21 settembre 2020 a

Franco Oppini contro Alba Parietti. Ex contro ex. Fuoco a Domenica live, dove l’attore (padre di Francesco, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip), si scaglia contro la sua ex moglie. “Ogni tanto fai più la madre e meno la Parietti”, dice Oppini. “Ieri era la serata di Francesco, lui doveva essere il protagonista. Lascialo un po’ respirare questo ragazzo, tra l’altro ha quasi 40 anni…”, racconta l’ex gatto di vicolo Miracoli. Per lui la Parietti ruberebbe la scena a suo figlio. Secondo Francesco, infatti, quello che è accaduto nella puntata di venerdì sera sarebbe la prova. Adesso si attende la replica della Parietti.

