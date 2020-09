Patrizia De Blanck, "il suo segreto lo sa tutta Roma": dalla d'Urso la "sporca" accusa, e ora al GF Vip?

Francesco Fredella 21 settembre 2020 a

Senza freni. Il figlio di Marina Ripa di Meana (scomparsa qualche anno fa) è un fiume in piena contro la contessa del Grande Fratello Vip. “Patrizia De Blanck non si lava, lo sa tutta Roma”, dice Andrea Ripa di Meana. Gelo in studio. Barbara d’Urso resta senza fiato. E alle parole di Ripa di Meana fa eco Serena Grandi: “Lo sa tutta Roma”. Poi continua Andrea dicendo: “Evidentemente qualche autrice che conosce bene la Contessa sa che non si lava. Un giorno la butteranno dentro per farle fare una centrifuga”. Sui social queste frasi fanno immediatamente il giro diventando virali. Sicuramente se la spifferata di Ripa di Meana arrivasse alle orecchie della De Blanck ci troveremmo di fronte ad un boato della contessa.

