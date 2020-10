Francesco Oppini contro Dayane Mello al Grande Fratello Vip, tensione: "Hai pestato una cacca", l'ombra delle corna su Cristina

06 ottobre 2020 a

Imbarazzo per Francesco Oppini e forse qualche guaio fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Colpa di Dayane Mello, statuaria modella brasiliana che sembra avere un debole per il figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini, ex comico dei Gatti di Vicolo Miracoli. Peccato che nella vita reale, il simpatico Francesco sia felicemente fidanzato con Cristina, come ricordato da una disperata Parietti su Instagram. In diretta, Alfonso Signorini lunedì sera ha mostrato il bigliettino con su scritto "Ti voglio bene" dato da Oppini a Dayane. "C’era scritto ne parliamo quando usciamo, ma sulla reazione con il beauty a Franceska", precisa il ragazzo terrorizzato.

E gli abbracci frequenti tra i due? "Ho sviluppato un bisogno di contatto dopo il lockdown", si difende ancora Oppini. "So quanto la mia ragazza è sensibile e se ho sbagliato chiedo scusa a lei, non ad altri". Uscito dal confessionale, Oppini si è poi rivolto alla Mello: "Hai pestato una cacca", le ha detto riferendosi alle voci di "primo passo" fatte girare per la casa. "La mia ragazza è una persona diversa da tutto ciò che c’è in giro". Basterà per non mettere a rischio il rapporto fuori da Cinecittà?

