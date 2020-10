Grande Fratello Vip, Amedeo Goria picchia durissimo contro la figlia Guenda: Bipolare. Quando frequenta un uomo..."

21 ottobre 2020 a

Veleni e dolori al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La confessione di Guenda Goria di non sentirsi accettata dal padre Amedeo Goria ha lasciato interdetto il giornalista Rai. L'ex marito di Maria Teresa Ruta (al GF Vip con la figlia), intervistato da Nuovo Tv, ha svelato la sua verità: "Tra noi - spiega riguardo la figlia - c'è sempre stato un rapporto di grande amore e tra i miei due figli il più penalizzato è stato Gian Amedeo, perché io e Maria Teresa abbiamo riservato maggiori attenzioni su Guenda". "Mia figlia mi fa soffrire - prosegue -. Con me è bellicosa e bipolare come lo è con tutti gli altri uomini che frequenta. Il vero problema è che con sua madre non si arrabbia, mentre io sono il suo capro espiatorio".

Ma Guenda, a casa sua, non è ben accetta? "Non è vero. Quando lei non c'è mi manca. Guenda non racconta che ogni tanto sparisce per un po’ dal radar di suo padre", taglia corto Goria. "Abbiamo deciso di comprare un baule da un rigattiere in cui riporre le sue cose quando lei non c'è". E proprio quello avrebbe fatto arrabbiare la ragazza. Il rapporto tra padre e figlia potrebbe aver condizionato anche l'approccio psicologico all'altro sesso. "Forse Guenda è attratta dagli uomini grandi perché il padre non le è stato abbastanza vicino", ha concluso Goria facendo riferimento alla storia d’amore della ragazza con lo stagionato Telemaco Dell’Aquila.

