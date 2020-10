Mercedesz Henger contro la mamma Eva: "Mi dava della cicciona e mi diceva che facevo schifo"

23 ottobre 2020 a

Un duro botta e risposta quello che c'è stato tra Eva Henger e la figlia Mercedesz. A iniziare è stata la mamma, che in un'intervista al settimanale Nuovo qualche giorno fa, ha confessato di essere preoccupata per la fisicità troppo mascolina della figlia. "Mi dispiace che si sia trasformata così, io la trovavo molto più bella prima, preferisco una maggiore femminilità - ha detto l'ex pornostar -. Conoscendola e sapendo che è un ragazza abbastanza fragile, spero solo che non l’abbia fatto per piacere a qualcun altro". Di fronte a queste dichiarazioni, Mercedesz ha voluto dire la sua. Con delle storie Instagram, si è rivolta ai suoi follower. "Dopo mesi che non la sento, le uniche cose che sento sono queste sue frecciatine. Io sto bene così, mi piaccio come sono", si è sfogata sul social. E non è finita qui, perché poi la ragazza ha ricordato anche come la madre l'abbia sempre criticata per la sua fisicità: "Quando ero più in carne, mi assillava dandomi della cicciona, mi faceva piangere. Quando avevo l’acne, mi assillava dicendomi che facevo schifo. Le poche volte che le usciva un complimento dubitavo, perché ero abituata ai suoi insulti".

