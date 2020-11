Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck e il disgustoso dettaglio sulla sua biancheria intima: "Ecco perché puzza"

22 novembre 2020 a

Scene imbarazzanti al Grande Fratello Vip, tutta colpa di Patrizia De Blanck. Scene da censura nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Secondo quanto dichiarato da Fulvio Abbate, la Contessa "non indossa biancheria intima". "ogni volta che si alzava dal divano dovevo abbassarle la gonna", ha spiegato l'intellettuale ed ex coinquilino, ospite di Pomeriggio 5 in collegamento con Barbara D'Urso.



"Che non usa la biancheria intima lo sanno tutti, è un fatto culturale", la scusa Abbate. Restano i malumori degli altri ragazzi nella casa, che accusano Patrizia di puzzare e non lavarsi sufficienza. "Sono eccessivi, la sua è una stanza senza presa d'aria...", ammette l'amico. Gli altri coinquilini però la definiscono "stanza babilonese", per i cattivi odori che fuoriescono: "Appena entri è micidiale".

