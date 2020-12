Grande Fratello Vip, "mi sono fatta dei nemici". Dayane Mello, parole inquietanti nel cuore della notte

10 dicembre 2020 a

“Mi sono fatta più nemici che amici qua”. A parlare è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, Dayane Mello. Durante uno sfogo nel cuore della notte con Rosalinda Cannavò, la modella brasiliana ha confidato all'amica di sentirsi sola. A scatenare il malumore della Mello è stato un gioco organizzato dagli autori: la masterclass sullo ‘slang 2020’. Stefania Orlando, con cui Dayane non ha un bel rapporto, ha approfittato dell'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e ha accusato la modella di avere un comportamento altalenante. La vicenda ha spinto la Mello a rendersi conto che il suo modo di agire, diretto e controcorrente, le sta lasciando poche persone su cui fare affidamento.

Parlando con Rosalinda, poi, la concorrente si è soffermata anche sulla sua relazione con la Orlando, escludendo qualsiasi possibilità di riavvicinamento: "Ci sono persone non lineari che creano malumore, mi dicono che sono aggressiva perché dico quello che penso. A sentirmi dire certe cose poi divento fredda, mi stacco”. E sempre in riferimento a Stefania: "Mi infastidisce il suo atteggiamento, sono mesi che non ha il coraggio di venire a dirmi le cose come stanno". La Cannavò ha cercato di calmare la sua migliore amica. Poi anche lei ha rivelato di sentirsi in difficoltà a causa degli scontri nati con alcuni concorrenti: "Non mi sento capita, o meglio…mi sento capita da pochi, come te, Giulia e Maria Teresa”.

