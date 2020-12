Melissa Satta e Boateng, la bomba di Signorini: "Nuovo amore per lei", un clamoroso "figlio di"

30 dicembre 2020 a

a

a

Nuova fiamma per Melissa Satta. Conclusa in maniera dolorosa ma non traumatica la lunga storia d'amore con Kevin Prince Boateng, padre di suo figlio Maddox, l'ex velina di Striscia la Notizia avrebbe una relazione con Matteo Rivetti. A sganciare la bomba è il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini: il ragazzo è figlio di Carlo, ex proprietario del marchio Stone Island recentemente acquisito da Remo Ruffini, Ad di Moncler. E secondo il gossip rilanciato dal settimanale dietro la rottura con il centrocampista tedesco-ghanese ex Milan (oggi al Monza) ci sarebbe proprio la storia nascente tra Melissa e Matteo, e la rottura ufficiale della coppia sarebbe seguita a un lungo periodo di riflessione, per allontanare le malelingue e i sospetti di tradimenti.

"Stavo impazzendo". Melissa Satta, la battaglia al coronavirus: strepitosa lezione, perché la ha tenuta nascosta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.