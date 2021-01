Grande Fratello Vip, bomba fuori dalla casa: "Giulia Salemi è fidanzata". Pierpaolo Pretelli su tutte le furie

Francesco Fredella 09 gennaio 2021 a

Prima il flirt. Ora il gelo in diretta. E sembra non esserci pace per Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. Infatti, da indiscrezione, la su storia lampo con Giulia Salemi dovrebbe essere agli sgoccioli. Una spifferata arriva nel programma condotto da Alfonso Signorini: è fidanzata. “Devi capire che Elisabetta non ha nessuno fuori. Ca…o lo capisci che Giulia sta con te solo per il gioco?“, urla una voce con il megafono fuori dalla casa. Ma la Salemi, che si sente chiamata in causa, replica: “Non conosco nessun Alessio. Ma ti pare?”.

A Pretelli non va giù questo boccone amaro. E dice: “Non c’è niente da ridere, lo conosci? Magari è qualcuno che frequentavi?” I toni diventano accesi: “Ma quale ca…o di Alessio. Qui parte una denuncia o diffida che non finisce più!”. La Salemi è sul piede di guerra. Doccia gelata per Pretelli. Ci pensa la Orlando a far “sbollire” l’umore di Pierpaolo, visibilmente adirato per la situazione.

