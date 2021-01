Grande Fratello Vip, "rabbia e rancore". Hoara Borselli dalla D'Urso, la verità su Walter Zenga e Andrea

Francesco Fredella 18 gennaio 2021 a

La verità di Hoara Borselli, storica ex di Walter Zenga, è ben chiara. "Stimo Walter e lo difendo. Lo farebbe anche lui se fosse dall’altra parte. Sono testimone di un difficile rapporto con i figli, che faceva un lavoro particolare e difficile. Siamo stati per alcuni anni negli Stati Uniti", racconta Hoara a Live. Ma Nicolò e Andrea dicono che Walter avrebbe chiuso i rapporti. Uno scontro che, secondo Andrea (nella casa del Grande Fratello Vip), sarebbe durato anni. "Non sento mio padre da quando avevo 13 anni", dice Andrea nella casa del GF Vip. "Riconosco in Andrea una rabbia e un rancore che mi appartiene", dice la ex di Zenga. "Anche io sono nata con i genitori separati. Lo giustifico fino ad un certo punto. Ora sono adulti. Il rancore non porta nulla", conclude Hoara.

