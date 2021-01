Grande Fratello Vip, caos dietro le quinte: "Patrizia De Blanck presa di peso e portata via". Regole violate, intervengono le guardie

23 gennaio 2021 a

Patrizia De Blanck ha violato le regole. A raccontare quanto accaduto è Gabriele Parpiglia, nel programma web Casa Chi. L'ex concorrente, nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, ha portato in studio dei dolci. Fin qui nulla di strano se non fosse che la contessa avrebbe iniziato a distribuire il cibo durante la pubblicità. Il tutto - è l'accusa di Parpiglia - in barba alle regole anti-Covid. “Durante la pausa - ha detto il giornalista - si è alzata e si è messa a distribuire alle persone presenti in studio, autori, al poco di pubblico presente, il mangiare come se fosse tutto normale".

Secondo Parpiglia la De Blanck sarebbe stata ammonita dalle guardie del programma di Alfonso Signorini: “So che c’è stata un’arrabbiatura molto forte e le guardia l’hanno presa di peso e portata al suo posto e le hanno sequestrato le caramelle per la precisione".

