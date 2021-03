Striscia la notizia, l'inviata davanti ai Maneskin. "Eccitazione da palco o...?", sospetto piccante sulle parti intime

03 marzo 2021 a

a

a

L'inviata di Striscia la notizia va a Sanremo e accadono cose molto piccanti. Su Twitter, il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci pubblica una foto di Valeria Graci, comica lanciata da Zelig e oggi inviata di Striscia, insieme ai Maneskin, la giovanissima rock band romana in gara all'Ariston.

Shorty chi? La nuova proposta umiliata in eurovisione. Cosa spunta sul cartellino di Amadeus, in diretta

Tutto bene, ma c'è un dettaglio piuttosto pruriginoso. L'occhio dei più maliziosi cadrà inevitabilmente sui pantaloni, molto attillati, del batterista del gruppo, che guarda sorridente in direzione dell'inviata di Striscia. E tra patta e tasca, sembra far capolino qualcosa di molto sospetto. "Gli effetti di Valeria o eccitazione da palco?", battuta che rieccheggia la mitologica "Hai una pistola in tasca o sei semplicemente felice di vedermi?" attribuita, un po' leggenda un po' verità, alla star della vecchia Hollywood Mae West. Qui voliamo molto più bassi, perché il Festival è pur sempre il trionfo del nazionalpopolare.

E che il clima in Riviera sia abbastanza caldo lo conferma la seconda serata, che ha visto nell'ordine dei palloncini a forma di pene piazzati in platea, una Orietta Berti con due conchiglioni disegnati sulla maglia all'altezza del seno ed Elodie Di Patrizi stupenda, con uno spacco versione Belen Rodriguez. Do you remember la Farfallina?

"Come Belen", una spaccatura vietata ai minori: Elodie, "l'incidente" mentre scende la scala: da infarto | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.