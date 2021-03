Stefania Orlando massacra Dayane Mello: "Barato? Dopo l'eliminazione al GF Vip...", cos'è successo

12 marzo 2021 a

Non è stata per niente diplomatica Stefania Orlando nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Chi. Mentre per l'influencer milanese Tommaso Zorzi ha usato parole di grande amicizia, per la quarta classificata del Grande Fratello Vip Dayane Mello ci è andata giù pesante. Le due coinquiline, infatti, non avevano instaurato un rapporto di amicizia nemmeno all'interno della casa di Cinecittà.

Dopo i numerosi momenti di attrito tra le due nel corso del reality, la Orlando conferma: "Mi ha deluso. Ha sempre detto che la sua vittoria più grande sarebbe stata sbattermi fuori, poi ha sfidato Pierpaolo a un passo dal podio e non me". Secondo lei, insomma, l'atteggiamento è sempre stato quello di una stratega. E non è l'unica a pensarla così: spesso la modella brasiliana è stata accusata di pensare solo al gioco. Le sue parole hanno sconvolto, così, gli equilibri che si erano creati all'interno della casa.

La showgirl, infatti, ha parlato anche di Maria Teresa Ruta, con cui all'inizio del reality sembrava esserci una certa intesa. "Di lei mi è dispiaciuto vedere alcuni video una volta uscita, perché nel gioco l’ho sempre difesa, protetta e stimata, dopo l’eliminazione è stata livorosa". Solo belle parole, invece, per descrivere il suo percorso nella trasmissione di Canale 5: "Non ho mai barato, mai ferito e mai rinunciato a dire la verità". Parlando, poi, della sua vita sentimentale e del ritorno a casa con suo marito Simone, ha detto: "Per fortuna non è cambiato nulla e spero non cambi mai".

