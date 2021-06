Uomini e Donne, "è successo qualcosa". Elisabetta Simone e Luca Cenerelli pizzicati così: è amore?

11 giugno 2021 a

Dopo Uomini e Donne l'incontro: Elisabetta Simone e Luca Cenerelli sono stati avvistati a Milano dai fan. Su quanto starebbe accadendo tra i due dopo il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è la stessa Elisabetta che ha ammesso di aver concluso la sua conoscenza con Marco Pistonesi. Ed è stato a quel punto che qualcosa di inaspettato sarebbe accaduto. La Simone afferma di essere uscita dalla trasmissione con la consapevolezza che la loro storia ormai fosse chiusa. Poi però è arrivata la richiesta di Luca su un confronto a Milano. Inizialmente la dama del Trono Over non voleva incontrarlo, in quanto "arrabbiata e amareggiata".

Ma mai dire mai. Ed ecco che è arrivato il sì. Durante il faccia a faccia Cenerelli le ha parlato di "temi privati delicati", che prima non aveva mai voluto confessarle: "C’è stato un abbraccio, avvenuto in maniera spontanea vista la grande complicità che ci ha sempre legato. Mi ha detto che gli manco e questo mi ha destabilizzata", ha confessato lei al magazine della trasmissione. Nulla comunque di serio, i due in queste settimane stanno semplicemente continuando a sentirsi "per il puro piacere di farlo".

Elisabetta d'altronde dopo Uomini e Donne è ancora "molto scossa" per quello che è successo tra loro. La situazione è complicata. Per il momento dalla Simone c'è "una chiusura". Anche con Marco le cose non sono andate per il verso giusto: una volta tornato alla carica Marco, Elisabetta ha messo da parte l'uomo che pare non averla presa bene. "Lui non è stato felice per quello che gli ho detto e lo capisco, ma credo abbia compreso quanto fossi in difficoltà. Se un domani decidessi di troncare con Luca e riprovarci, sarà il primo a saperlo", ha concluso.

