Uomini e Donne, appello di Adinolfi alla De Filippi: "Voglio farlo"

Dopo l’avventura a L’Isola dei Famosi, che lo ha visto arrivare a un passo dalla vittoria finale, Mario Adinolfi continua a far parlare di sé. Negli ultimi tempi l’attenzione del pubblico si è concentrata soprattutto sul suo percorso di dimagrimento, molto discusso sui social. Ora, però, l’ex naufrago torna a sorprendere con una dichiarazione inaspettata rilasciata durante un’intervista.

Adinolfi ha infatti confessato di avere un obiettivo professionale che custodiva gelosamente fino a oggi: quello di entrare a far parte del cast di Uomini e Donne in veste di opinionista. “Il mio sogno professionale, ti faccio una confessione in esclusiva, questa ovviamente non l’ho mai detto, è fare Tinì Cansino. Io vorrei essere Tinì Cansino. Vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne dietro Gianni Sperti. Come Tinì Cansino lo è per Tina”.

“So che potrei dire la mia nello studio di Maria De Filippi”, aggiunge Adinolfi. Insomma, un nuovo e impensabile obiettivo: quello di prendere parte al dating-show di Canale 5.