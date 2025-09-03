Uomini e Donne, appello di Adinolfi alla De Filippi: "Voglio farlo"

Dopo l’avventura a L’Isola dei Famosi, che lo ha visto arrivare a un passo dalla vittoria finale, Mario Adinolfi continua a far parlare di sé. Negli ultimi tempi l’attenzione del pubblico si è concentrata soprattutto sul suo percorso di dimagrimento, molto discusso sui social. Ora, però, l’ex naufrago torna a sorprendere con una dichiarazione inaspettata rilasciata durante un’intervista.
Adinolfi ha infatti confessato di avere un obiettivo professionale che custodiva gelosamente fino a oggi: quello di entrare a far parte del cast di Uomini e Donne in veste di opinionista. “Il mio sogno professionale, ti faccio una confessione in esclusiva, questa ovviamente non l’ho mai detto, è fare Tinì Cansino. Io vorrei essere Tinì Cansino. Vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne dietro Gianni Sperti. Come Tinì Cansino lo è per Tina”.
“So che potrei dire la mia nello studio di Maria De Filippi”, aggiunge Adinolfi. Insomma, un nuovo e impensabile obiettivo: quello di prendere parte al dating-show di Canale 5.
Nel corso della stessa intervista, Adinolfi ha ribadito con decisione di sentirsi perfettamente adatto al ruolo di opinionista nel programma della De Filippi. A suo dire, infatti, non avrebbe alcuna difficoltà a inserirsi accanto a Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, forte del suo carattere diretto e della sua inclinazione a esprimere sempre ciò che pensa: “Magari qualcosina, a me scappa di dirla, no? Qualcosina magari la direi in più. Però, se posso dire, tu dici, qual è l’ambizione professionale di Adinolfi? Fare la seconda voce di Uomini e Donne”, conclude. Semplicemente spiazzante.