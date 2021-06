Francesca Cipriani e la serenata di Morgan al ristorante, rivelazione sconvolgente: "Chi l'aveva mandato"

Francesco Fredella 17 giugno 2021 a

a

a

Non pensate ad un colpo di fulmine, non è stato affatto così: tra Francesca Cipriani e Alessandro (il suo nuovo fidanzato) l'amore è scoppiato pian piano dopo un lungo corteggiamento. Il più classico di sempre, addirittura spunta una serenata e si parla di Morgan. A RTL102.5 News, durante Trends&Celebrities, la showgirl svela tutti i particolari di questa vicenda e spunta persino Morgan. "È arrivato in un ristorante, alcuni mesi fa, con la chitarra e ha iniziato a cantare Non è Francesca, mi sono emozionata. Inizialmente pensavo che fosse una casualità, invece solo dopo pochi mesi ho capito che era stato Alessandro", dice la Cipriani. Lo definisce un uomo di altri tempi, che però ai fornelli è un vero fenomeno.

Alessandro, 30 anni, fa l’imprenditore edile, ama il buon cibo ed è di Cesenatico. Accento marcato e simpatia travolgente. Ovviamente, almeno per adesso, non conosciamo il volto di Alessandro: la Cipriani vuole tenerlo nascosto. Ma esiste, non è un nuovo caso Mark Caltagirone. Francesca, secondo rumors delle ultime ore, potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip. "Non ne so nulla", dice in diretta a RTL102.5 News. "Magari, sarebbe un sogno tornare a distanza di anni dove tutto ebbe inizio". Pazientiamo. Tutto, condizionale d’obbligo, potrebbe accadere. Per adesso Francesca si gode l’amore del suo fidanzato ed è pronta a partire con lui per una vacanza lampo. Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, invece, continua a scaldare i motori e nella lunga lista dei vipponi ci sarebbe anche lei. L'idea, prima di partire per le vacanza, manda in tilt la Cipriani che è pronta a varcare di nuovo la porta rossa della casa più spiata d'Italia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.