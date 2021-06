Cristiano Malgioglio come una bambola, ecco l'ultima moda: la foto diventa virale

Francesco Fredella 18 giugno 2021 a

a

a

Ancora lui. Sempre lui. Il più istrionico degli ultimi 40 anni della musica italiana: Cristiano Malgioglio. Dopo essere stato menzionato anche nei presepi napoletani, adesso diventa una bambola. E la foto, che lo stesso cantante pubblica sui social, diventa virale in pochissime ore. La bambola della Malgy, realizzata da Giuliana Bruno, ha un successo strepitoso. "L'ha spedita una mia fan che realizza bambole", racconta a Libero.

Ora Cristiano, che sta per cavalcare l'ennesimo successo con un brano, intitolato "Tutti mi guardano", sembra essere al settimo cielo.



Nella foto delle sue Instagram Stories si vede un Malgy vestito da Malena, con l'abito a pois proprio come quello di Monica Bellucci nel famoso film (lo scorso anno, nel videoclip della canzone, Cristiano aveva imitato la famosa attrice riscuotendo un successo strepitoso e ricevendo l'applauso anche della Bellucci).

Adesso, sta per uscire il nuovo brano di Malgioglio. Da rumors, circolati in questi giorni tra gli addetti ai lavori, veniamo a sapere che la canzone farà sicuramente ballare tutti. Malgioglio, così, riesce ad inanellare il quinto successo di fila dopo quelli degli anni scorsi, ma stavolta - ci racconta una gola profonda - il ritmo è latino ed il video travolgente. Infatti, nei giorni scorsi sono finite le riprese ed è già iniziato il montaggio, sembra che ci sia un super personaggio della tv. Di chi si tratta? Bocche cucite. Malgy non parla. Silenzio assoluto. Ma la sua sorpresa potrebbe mandare in tilt i fan di Cristiano - che a stretto giro dovrebbe essere ospite di Mara Venier.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.