Heidi Klum, soltanto i microslip neri. Spiaggia, sabbia e topless: senza veli, dieci foto da urlo

26 giugno 2021 a

a

a

Mamma mia, Heidi Klum. Semplicemente bellissima. Semplicemente intramontabile e sempre inarrivabile, dall'alto dei suoi 48 anni portati in modo divino. Icona di stile, la tedesca continua a dare spettacolo sul suo seguitissimo profilo Instagram. E quanto postato poche ore fa entra dritto dritto nella enorme storia fotografica della modella.

Capito la figlia di Briatore? "Con tre padri non è facile": Leni, a 16 anni una pazzesca prima pagina. Così... | Guarda

Già, perché Heidi Klum si è fatta ritrarre in spiaggia dal marito, Tom Kaulitz. Dieci fotografie semplicemente mozzafiato. A coprirla, soltanto dei microslip neri con fiocchetto laterale. Tutto il resto è... senza veli. Topless, insomma. Scatti in riva al mare, sulla sabbia, come sfondo il tramonto. Immagini ad altissimo tasso erotico che hanno raccolto un diluvio di cuoricini, like e commenti estatici. Eccole qui sotto...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.