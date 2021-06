Aldo Montano, la confessione sul matrimonio: "Quante volte mi sono fiondato a Mosca..."

Francesco Fredella 29 giugno 2021 a

Rewind. Adesso Aldo Montano racconta tutto a Il Corriere della sera e lo fa a ruota. Amori, vecchi e nuovi, passioni. E sport. Una vita piena di soddisfazioni per il campione di scherma. I suoi amori celebri sono due: la love story con Emanuela Arcuri (3 anni di relazione) e con Antonella Mosetti (7 anni). Acqua passata. Oggi Montano è sposato con Olga Plachina ed ha due figli – Mario e Olympia.

“In una fase della vita sono confluite varie componenti positive: ‘Manuelona’ è stata una di queste – racconta al Corriere della Sera. Prima di tutto ci fu l’oro ai Giochi, cardine di ogni cosa. Quindi arrivarono i primi impegni televisivi con Simona Ventura, infine intercettai il desiderio dello sport di trovare alternative ai calciatori”.

Tanti anni fa la chance sul piccolo schermo per Aldo, merito di Simona Venuta ai tempi d'oro in Rai. Lì conobbe Manuela, che cavalcava l'onda del successo con fiction campioni di ascolti. “Di una relazione accantoni i pezzi brutti e tieni solo quelli belli. Però non rammento grandi litigi. Ma avevo 25 anni e se a 43 ti accapigli con la moglie sulle fesserie, figuratevi a quell’età”, racconta.

E poi parla di Antonella Mosetti: una storia d’amore lunga 7 anni. "Non ha costruito qualcosa di importante”, precisa. Fu una storia molto seguita dai fan, ma Montano ribadisce a Il Corriere della sera di non aver pensato ad una famiglia con lei. "Non si formava l’idea della famiglia. E quando cominci a perdere i pezzi, tutto si sgretola”, racconta.

Ora il suo matrimonio è felice, ma il campione non nasconde di essere geloso. “Quante volte mi sono fiondato a Mosca per riacciuffare Olga”, dice. “Nasco geloso. E rimango geloso se ho modo di preoccuparmi.Anche di mia moglie lo sono stato e lo sono. Non ci siamo mai lasciati, ma qua e là ho dovuto riacciuffarla: quante volte mi sono fiondato a Mosca”, sottolinea un'altra volta nell'intervista.

