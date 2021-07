Temptation Island, Tommaso e Valentina "a tempo di record". "In groppa no", è già finita in disgrazia? L'indiscrezione

01 luglio 2021 a

Rischia di finire subito, e male, l'avventura di Tommaso e Valentina a Temptation Island. La coppia più iconica del reality trash di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia ha già conquistato il pubblico dopo la prima puntata. Ma forse sarebbe meglio non affezionarsi troppo al 21enne gelosissimo della sua bella compagna di 20 anni più anziana. Nel resort sardo di Is Morus Relais abbiamo già assistito alla prima scenata isterica del ragazzo.

Valentina si è concessa qualche atteggiamento "sospetto" con il suo tentatore, che Tommaso ha giudicato improprio e inaccettabile. Troppo duro? Probabile: la donna infatti è salita a cavalcioni dell'aitante giovanotto per un gioco in spiaggia, una "carriola in bikini" che ha fatto letteralmente impazzire il 21enne.





Nel Pinnetu, quando Bisciglia li ha proposto le immagini, Tommaso ha chiuso il monitor con 80 secondi d'anticipo, roso dalla gelosia. Ovviamente, la sua reazione ha mandato in delirio i social, divisi tra chi lo accusa di esagerare e chi invece lo difende tirando in ballo la sua giovane età.

Insomma, troppa passione, poca esperienza e soprattutto nessuna pazienza. Secondo alcune indiscrezioni uscite proprio sui social, però, la situazione potrebbe essere degenerata. "Una coppia avrebbe abbandonato prima del previsto per l'eccessiva gelosia", si legge. Impossibile non pensare proprio a Tommaso e Valentina.

