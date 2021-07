Elisabetta Canalis da restarci secchi: prima così, poi topless selvaggio. La foto da urlo

10 luglio 2021 a

a

a

Un'estate italiana, nella sua Sardegna, per Elisabetta Canalis, rientrata nel Belpaese già da qualche settimana. Insomma, lontana da Los Angeles dove vive col marito, Brian Perri, e con la figlia Skyler Eva. L'ex velina in visita dalla mamma ma qui anche per lavoro, a Milano.

"Il pensiero unico in Italia". La Canalis si candida in politica? Voce (e indizio) clamoroso: "Salvini e la Meloni..."

E tra tutti questi impegni, la meravigliosa Elisabetta trova il tempo per incantare, per ammaliare i suoi devoti seguaci su Instagram. E lo fa con alcuni scatti bollenti, in cui emerge con tutta la prepotenza possibile la sua inarrivabile bellezza. E tra queste foto ecco anche spuntare un bianco e nero d'autore. Gonna in pelle nera, sguardo serio e seducente dritto verso l'obiettivo e un clamoroso topless: a coprire le forme soltanto una mano. Elisabetta Canalis semplicemente pazzesca...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.