Sonia Bruganelli sul jet privato: "Puoi mangiare". Il giornalista vip in imbarazzo: travolta dagli insulti

15 luglio 2021 a

a

a

Ed ancora una volta Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis fa agitare i social per il lusso, sfrenato, "sbattuto" in prima pagina su Instagram. Stavolta è tutta colpa di una fotografia. Andiamo per gradi. La Bruganelli - che sarà l'opinionista del Grande Fratello vip di Signorini (promossa nel mondo della tv con un vero e proprio salto) "ospita" il giornalista Gabriele Parpiglia sul suo jet privato. "Puoi anche mangiare, non ti chiedo soldi", dice. E questa frase manda su tutte le furie i fan. "Spocchiosa", scrivono in Rete.



"Ora sono c***i tuoi". Esordio in tv di Sonia Bruganelli, la cannonata di Bonolis contro la moglie



Il video è stato condiviso sui social ed ha fatto il giro del web: la Bruganelli e Parpiglia, con tanto di jet privato (nulla di illecito, per carità) sono diretti a Formentera. Ma, dal punto di vista etico, è proprio necessario ostentare ricchezza in un momento così delicato? "Adesso non fare quello che non è mai stato su un aereo privato - dice la signora Bonolis - puoi anche mangiare, non ti chiedo soldi".

Parpiglia risponde: "Effettivamente è la prima volta sull'aereo privato". Sicuramente non sarà mai stato un un aereo privato ed è rimasto abbastanza basito da tutto quello che ha visto, ma il comportamento della Bruganelli fa arrabbiare la Rete - sempre molto sensibile alle difficoltà che decine, anzi centinaia, di famiglia stanno vivendo a causa della crisi economica post Covid. Il video era proprio necessario? La vera domanda è questa. Eppure, tra pochi mesi, il pubblico vedrà la Bruganelli fare (finalmente) il salto in tv davanti alle telecamere grazie alla chiamata di Alfonso Signorini: sarà opinionista del Grande Fratello vip. Lei, una donna di grande acume, sa fare opinione e perdonerà la Rete per qualche tirata d'orecchie dopo quel video molto "trash".

"Malefica". Bomba del re del gossip su Sonia Bruganelli: quelle strane voci che circolano a Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.