Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, voci impazzite: ritorno di fiamma?

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, una delle coppie - in questo caso ex - più chiacchierate del momento. Nell'ultimo numero del settimanale Oggi, Alberto Dandolo si è concentrato sui due personaggi televisivi e su un loro - presunto - riavvicinamento nell'ultimo periodo. "Non c’è scelta professionale che Bonolis faccia senza che sia vigilata da Sonia…I due negli ultimi tempi trascorrono anche molto tempo insieme tra le pareti domestiche...”. Non sembra un'ipotesi campata in aria, dato che la stessa Bruganelli non ha mai negato che i rapporti con l'ex marito fossero ancora ottimi.

E Angelo Madonia? L'ex maestro di Ballando con le Stelle, stando appunto a queste indiscrezioni, non avrebbe accettato di buon grado questo riavvicinamento tra Bonolis e la sua fidanzata. L'artista, intervistato di recente da Giulia Salemi, sembra infatti non abbia per niente fatto i salti dalla gioia: "Si sussurra che il ballerino Angelo Madonia, compagno della Bruganelli, non faccia i salti dalla gioia per questo legame così esclusivo…”.

Ma quindi c'è speranza per un clamoroso ritorno di fiamma tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis? "Se Sonia dal canto suo augura pubblicamente all’ex marito di trovarsi una nuova fidanzata, quest’ultimo è in realtà ancora molto innamorato di lei e dentro di sè pare non abbia perso la speranza di un ritorno in coppia…”, ha spiegato Alberto Dandolo su Oggi.

