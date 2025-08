Luciana Littizzetto spianata da Paolo Bonolis: rumors da Canale 5

E proprio tra Bonolis e la Littizzetto sembrerebbe esserci un po' di maretta. A riportarlo è Vanity Fair . "In questi giorni - si legge - a Roma si stanno registrando le puntate che vedremo in autunno e chi era presente tra il pubblico non ha potuto fare a meno di notare le numerose frecciatine tra il presentatore e la comica".

E ancora: "I due sono spesso in disaccordo su giudizi e valutazioni dei concorrenti. E non se le mandano a dire. Bonolis sta aggiungendo molto pepe al programma e Lucianina non lesina provocazioni. Gli scambi di battute ironiche tra i due non si contano. Ma si sa: scherzando scherzando - spesso - si dice la verità". Una cosa è certa: ne vedremo delle belle.