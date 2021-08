Chiara Ferragni, "guardate mia mamma a 59 anni...". Pubblica una foto pazzesca della signora in bikini: strepitosa...

08 agosto 2021 a

a

a

Non solo Chiara Ferragni, sui social dell'influencer. Ma anche la madre di Chiara Ferragni, la signora Marina Di Guardo, scrittrice, che viene mostrata dalla figlia in bikini. Ed esaltata. A buon diritto: la signora, a 59 anni, sfoggia effettivamente un fisico pazzesco.

Video su questo argomento La "vacanze immorali" di Chiara Ferragni: villa da sogno e tata extra-lusso, ecco quanto spende al giorno

In una story, la moglie di Fedez ha infatti condiviso l'immagine che potete vedere qui sotto, condita dal commento: "Mia mamma a 59 anni, wow!". Ed eccola, la signora Di Guardo, a bordo di uno yacht al largo delle isole Eolie. Un pensiero tutto rivolto alla bellissima mamma da parte di Chiara, che al contrario si trova in Sardegna insieme a Fedez e ai figli, in una vacanza super-lusso che giorno dopo giorno documenta sui social.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.