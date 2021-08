Chiara Ferragni e Fedez, "Villa lussuosissima": ecco dove trascorrono la loro "vacanzina" e cosa hanno in cortile

07 agosto 2021 a

Per Chiara Ferragni e Fedez una vacanza extralusso. Una villa da principi e principesse. Sette camere da letto e un teatro. Dopo il battesimo del mare della piccola Vittoria, che ha da poco compiuto quattro mesi, i Ferragnez si sono trasferiti in Costa Smeralda. In una casa da sogno, che il sito Gallura Oggi racconta così: "La villa è lussuosissima. Solo la zona abitabile è di ben 650 metri quadri su un lotto di circa 4000. Ovviamente con piscina e tutti i confort, tanto che nel cortile c'è anche un campo da basket. L'interno della residenza è incredibile, dentro c'è anche un teatro, una sala fitness e sette camere da letto (tre destinate agli ospiti). La tariffa base? È di 3.500 euro a notte".

Per i Ferragnez però non è il solo lusso. La coppia è stata affiancata fino a poco fa da tata Rosalba, una puericultrice ingaggiata per aiutarli nella crescita dei figli. Stando a vari siti la figura di Rosalba non è affatto gratis: una consulenza post partum più tre assistenze diurne costano 350 euro, una consulenza post partum e due assistenze notturne hanno una tariffa di 450 euro. Sul sito Nanny&Butler si parla di 1.000 euro (più vitto e alloggio) a settimana.

Full time h24 (ovvero dalle 10 di venerdì alle 14 di domenica) costa invece 1.600 euro. I prezzi possono variare ed essere anche molto più elevati. Come si sospetta essere stati quelli di casa Ferragni-Lucia.

