Elena Morali, "quella stupida...". Il dramma: morto il cane, gravissime accuse alla veterinaria

La perdita di un animale domestico è sempre difficile da metabolizzare. Elena Morali è apparsa distrutta dal dolore per la morte improvvisa della sua cagnolina di 13 anni: non presentava particolari problemi di salute quando la Morali aveva deciso di partire alla volta della Grecia, dove si trovava in vacanza a Zante con il compagno Luigi Mario Favoloso. Non appena è arrivata la notizia dell’improvvisa malattia della sua cagnolina, la showgirl si è precipitata a casa ma non è arrivata in tempo per darle l’ultimo saluto.

“Questa sera il mio cuore si ferma un po’ di più - ha scritto sui social - sono senza parole e mi prenderò del tempo. Non riesco ancora a metabolizzare”. Dopo qualche ora è arrivato uno sfogo più lungo e soprattutto molto duro, in cui la Morali ha lanciato diverse accuse, probabilmente dettate dal grande dolore per la morte dell’animale domestico. “Non riesco davvero a sopportare il dolore di averti persa così da un giorno all’altro, senza poter far nulla se non correre a prendere un volo di m*** che ha portato ritardo”, ha esordito nelle sue storie.

Inoltre la showgirl se l’è presa con chi aveva in cura la sua cagnolina: “Senza che potessi lottare contro quella stupida veterinaria che ti ha rimandato a casa in quelle condizioni dicendo che bisognava aspettare che facesse effetto la cura, senza che potessi stringerti prima di andartene”.

