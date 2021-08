Aurora Ramazzotti? Il lato B lo muove... così: micro-bikini viola, le foto da urlo in riva al mare

09 agosto 2021 a

Un'estate calda, bollente, torrida. E a far salire ulteriormente la temperatura ecco che ci si mette anche Aurora Ramazzotti. Il tutto viaggia su Instagram, dove come sempre, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, si racconta e si mostra con grande auto-ironia.

Le immagini arrivano da Mykonos, dove si trova in vacanza insieme al fidanzato, Goffredo Cerza. Ed ecco la bellissima Aurora fasciata in un bikini viola mentre si mostra intenta a migliorare il suo twerking in riva al mare. Il movimento del fondoschiena, non c'è che dire, è davvero sensuale. E, con la complicità del bikini, le forme di Aurora sono... da urlo.

