Ylenia Carrisi è viva? "Incontro in gran segreto col fratello Yari": bomba sui figli di Al Bano, dove si sono visti

Yari Carrisi, il figlio che Al Bano ha avuto con Romina Power, ha spiegato di aver avuto modo di incontrare di persona sua sorella Ylenia, scomparsa ormai da decenni. Stando a quanto riporta Ivan Rota nella sua rubrica su Dagospia, i due fratelli Carrisi si sarebbero visti in grandissimo segreto dalle parti di Santo Domingo. Lei avrebbe lasciato intendere a Yari di non avere la benché minima intenzione di ritornare sotto i riflettori.

“Tanti anni della mia vita ho passato collezionando articoli e informazioni - erano state le parole di Yari Carrisi sulla sorella data per morta il 31 dicembre del 1993 - e andando in giro alla ricerca di Ylenia. Però a questo punto lascio che sia lei a fare il passo perché sono sicuro che lei è ancora in giro. Posso immaginare che forse dopo tutto il casino che è successo, dopo la sua sparizione, forse non vuole entrare in un mondo dove tutta l’attenzione è rivolta verso di lei. Questa è una delle idee che mi sono fatto”.

Rota sottolinea che c’è grandissimo stupore per le dichiarazioni di Yari. Anche perché la sorella Ylenia è ormai sparita da quasi 20 anni: un mistero che sembra irrisolvibile, una vicenda che in tutti questi anni non è mai finita in secondo piano, tra troppe piste false, testimonianze non attendibili e ricostruzioni fantasiose.

