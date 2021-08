Rai, Al Bano Carrisi fatto fuori da "The voice"? Clamorosa rivincita: il prossimo 4 settembre...

12 agosto 2021 a

a

a

La rivincita di Al Bano Carrisi piove a tempo record. Pochi giorni fa, infatti, si è scoperto che lui e la figlia, Jasmine Carrisi, resteranno fuori dalla prossima edizione di The Voice Italia, a cui avevano preso parte in veste di giudici. Esclusione un poco misteriosa, in verità, poiché il programma aveva ottenuto ottimi risultati in termini di ascolto. Esclusione accolta anche con un pizzico di polemica dal Leone di Cellino, che aveva commentato: "Non ne so nulla...".

"Non ho sbagliato niente". Al Bano Carrisi a testa bassa contro il vescovo: clamoroso scontro in chiesa

Bene, si diceva: ora la rivincita. Si scopre infatti che Al Bano condurrà su Rai 1 La notte della taranta 2021, evento conclusivo del festival che si tiene ogni anno a Melpignano. A confermare la presenza in veste di padrone di casa dell’artista pugliese è stato TvBlog, che rilancia l'indiscrezione. Il programma non sarà in diretta ma verrà trasmesso in differita.

"Abbiamo dovuto segregarla in casa". Dramma Jasmine Carrisi, brutale confessione di Al Bano

La serata infatti si svolgerà il prossimo 28 agosto, Rai 1 lo trasmetterà il 4 settembre a partire dalle 22.30. Al Bano Carrisi prende l'ideale testimone da Sergio Rubini, che aveva condotto l'ultima edizione. Ma non solo, molti nomi di spicco insieme ad Al Bano Carrisi. Sempre TvBlog anticipa che, oltre al direttore d'orchestra Enrico Melozzi, ci saranno la cantante Madame e Patti Smith, la celebre artista statunitense.

"Ho lavorato in uno strip club". Romina Carrisi, la rivelazione sul suo passato a Los Angeles: "Quando arrivava Tarantino..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.