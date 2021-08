Al Bano Carrisi fuori da The Voice Senior? Come ha reagito quando l'ha saputo: l'indiscrezione bomba

14 agosto 2021 a

Al Bano Carrisi e sua figlia Jasmine non faranno parte del cast di The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1 e pronto a tornare per la sua seconda edizione il prossimo autunno. Una mancanza inaspettata, visto che la coppia padre-figlia era stata protagonista della prima edizione. In tutte le interviste che gli sono state fatte dopo la notizia dell'esclusione dalla trasmissione, il cantante di Cellino San Marco ha reagito in maniera composta. Tuttavia Roberto Alessi, nella sua rubrica di gossip sul magazine Novella 2000, fa sapere adesso come l'artista abbia reagito davvero alla notizia.

“Al Bano c’è rimasto male…Anche perché lo show non era andato bene, ma benissimo…”, ha scritto il giornalista sulla rivista. Alessi, però, non si è fermato qui. Ha detto pure di avere qualche perplessità su Orietta Berti, che è stata scelta come membro della giuria al posto di Al Bano: “Hanno voluto cambiare. So da ora che Orietta sarà brava, però…”.

Nel frattempo Al Bano si è fatto sentire per convincere, chi non lo ha ancora fatto, a vaccinarsi. “Dai dati in possesso della Asl di Brindisi ho saputo che c’è un 5% di miei coetanei che è restio a vaccinarsi. Ed è un gravissimo errore, fate in fretta perché la vita va vissuta", questo l'accorato accorato dell'artista pugliese.

