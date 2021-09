Elisa Isoardi, il costume nero è da svenire: quando si gira... una paparazzata esagerata

14 settembre 2021 a

No, l'estate non è ancora finita. Almeno non è finita per Elisa Isoardi, che si gode ancora qualche momento di vacanza all'Argentario. E sulle sue tracce, ecco i paparazzi di Oggi, che confezionano un servizio tutto dedicato alla conduttrice, 38 anni. Insieme a lei l'amico Carlo, che la ha ospitata nel grossetano.

E nelle immagini pubblicate dal rotocalco, ecco una Isoardi assolutamente meravigliosa: fasciata in un costume nero, mostra un fisico da urlo e la consueta sensualità. Elegante e bellissima, Elisa si gode ancora il mare prima di tornare al lavoro. E no, Carlo è solo un amico. Solo qualche settimana fa, intervistata sempre da Oggi, aveva spiegato chiaro e tondo che "per me l'amore è tutto meno che un'ossessione".

