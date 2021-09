Elisabetta Canalis, brutte voci in famiglia: "La vita è cambiata, anche il se***". E poi spunta questa foto...

20 settembre 2021 a

a

a

Elisabetta Canalis è da tempo in Italia, impegnata nella conduzione di Vite da copertina, il programma in onda su Tv8. Eppure alcuni sarebbero pronti a scommettere che il suo ritorno a Los Angeles non sarebbe così atteso dall'ex Velina di Striscia la Notizia. È sostenerlo è il settimanale Oggi che parla di un rapporto "raffreddato" con il marito Brian Perri. Lo confermerebbe, sempre secondo il settimanale, l'ultima foto per il compleanno di lei. Lo scatto di un bacio in un giorno speciale - si legge - appare "così gelido, poco passionale. Perfino 'scentrato'. Insomma, c’è qualcosa che non va".

"Ha due pa*** così. E chi vuole buttarla nel tritacarne...": Elisabetta Canalis, la profezia su Vanessa Incontrada

Poi le parole che lei stessa aveva pronunciato in un'intervista al Giorno: "Ormai faccio una vita tra il noioso e il tranquillo, molto family oriented. Il sesso? È importante, ma che stanchezza a volte… Skyler dorme in camera sua, ma sale e scende dal lettino e spesso si intrufola tra me e Brian. La vita è cambiata, e anche il sesso". Non aiuta il lavoro impegnativo di Perri, che da chirurgo ortopedico, è spesso fuori casa: "Sfido qualunque persona sposata a negare che il tempo a disposizione sia minore. Non è che uno si nasconde dietro la porta e appena entri ti salta addosso. Le relazioni si stabilizzano, la vita è piena di altre cose, non solo dell’attrazione sessuale".

"Gavettoni ai paparazzi. Quando sul lago di Como...". La Canalis e quella impensabile rivelazione su Clooney

Nel frattempo una novità è arrivata: il suo ritorno in tv appunto. "È la prima volta che ho un programma in studio da sola, dove sono la conduttrice", aveva ammesso. E anche se gli ascolti non sono altissimi, non è escluso che alla Canali possano presentarsi altre opportunità là dove è nata e dove tutta la famiglia la attende, in Italia.

"Ormai è caccia alle streghe". Elisabetta Canalis monumentale, lo schiaffo alla sinistra: "Ma è lei o Giorgia Meloni?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.