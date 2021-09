Striscia la Notizia, la profezia di Elisabetta Canalis su Vanessa Incontrada: "Ha due pa*** così. E chi vuole buttarla nel tritacarne..."

01 settembre 2021 a

Tutto pronto per il ritorno di Elisabetta Canalis in Italia, o meglio sulla tv italiana, con Vite da copertina, format dedicato ai personaggi del jet-set, giunto alla sesta stagione, e che condurrà da questa sera, mercoledì 1 settembre, su TV8. Intervistata da Leggo.it, la Canalis spiega che effetto le fa tornare in Italia: "Sono molto felice perché sto partendo per Milano (la Canalis vive a Los Angeles con il marito e la figlia di Skyler Eva ndr) dove registreremo le nuove puntate, a giugno già ne abbiamo registrate una ventina. Come mi sento? Benissimo! Anzi all’inizio ero un po’ timorosa perché dopo tutto questo tempo credevo di essere fuori allenamento e invece di puntata in puntata è andato tutto al posto giusto", sottolinea la showgirl.

Dunque, una battuta sulle sue aspettative: "L’emozione del debutto c’è tutta, spero di non deludere il pubblico soprattutto i fan di questo programma. Sono entrata in punta di piedi ma sono certa che più andremo avanti più entrerà nelle mie corde e potrò contribuire sempre più lasciando la mia firma", rimarca.

Ma nell'intervista c'è tempo e modo per parlare del format che ha lanciato Elisabetta, Striscia la Notizia, che per questa nuova stagione avrà due veline che arrivano dalla scuola di Amici. E quando chiedono alla Canalis di spendersi in un consiglio per loro, la risposta è articolata ed interessante: "Ho letto soprattutto che in conduzione ci sarà Vanessa Incontrada. Abbiamo fatto delle telepromozioni 15 anni fa la stimo molto professionalmente e anche il pubblico la apprezza molto è simpatica, positiva, ha fatto una scelta secondo me molto cool, ovvero quella di vivere una vita come vuole lei e anche se cercano di buttarla nel tritacarne delle polemiche non ci riescono mai perché ha due pa**e così, quindi le faccio tantissimi auguri. Per le nuove veline penso sia una scelta giusta averle prese a un programma come Amici, sono preparate molto più di tante altre e per loro è una grande possibilità", conclude una spumeggiante Canalis.

