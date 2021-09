Elisabetta Canalis, in Italia per lavoro e già si parla di crisi col marito rimasto negli Usa

11 settembre 2021 a

a

a

Aria di crisi nel matrimonio di Elisabetta Canalis? Secondo Oggi il matrimonio tra la showgirl e il chirurgo americano Brian Perri starebbe scricchiolando a causa della forte nostalgia che nutre l'ex velina verso l'Italia. Elisabetta, imprenditrice negli Usa, continua a lavorare per la tv in Italia e appena può non vede l'ora di tornare nel suo paese natale da familiari e cari amici.

Tra i due di fatto non ci sarebbero problemi concreti, solo la Canalis vorrebbe tornare in Italia: "C’è chi dice che l’Italia le manchi parecchio. Che il suo uomo sia il suo migliore amico, ma lei si senta un po’ sola", scrive Oggi. Presentatrice di Vite da Copertina, è tornata per un lungo periodo in Italia, e "proprio questo le avrebbe fatto riflettere su quanto la sua vita in California non sia altrettanto felice", si legge.

Nonostante i numerosi scherzi e i video divertenti messi su Instagram quindi sembrerebbe che Elisabetta non sia felice come dimostra. Per ora si tratta solo di pettegolezzi e non c'è stata alcuna conferma delle voci. Intanto la Canalis lavora a spron battute con il suo nuovo programma. Una scelta ponderata quella di tornare a lavorare in Italia, dopo anni di vita negli stati Uniti per amore.

