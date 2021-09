Belen Rodriguez, la foto rubata nella cucina del ristorante: sul bancone... roba bollente con Antonino

21 settembre 2021 a

Buon compleanno, Belen Rodriguez. La meravigliosa showgirl argentina fa 37 anni e, ovviamente, festeggia. Un party documentato su Instagram, dove sono state pubblicate immagini e video dell'evento. Il compleanno, giusto per rimanere in tema, è stato celebrato in un ristorante argentino. A diffondere le immagini, in verità, gli account Instagram degli invitati.

Alla festa in cui Belen ha spento 37 candeline, ovviamente era presente Luna Marì, la piccolina avuta solo poche settimane fa, e altrettanto ovviamente ecco Antonio Spinalbese, il compagno di Belen, del quale la showgirl è innamoratissima (e ricambiata).

E ancora, ecco che spulciando le fotografie, tra gli invitati si scorge la famiglia Rodriguez al gran completo: Cecilia e il fidanzato Ignazio Moser, dunque il fratello Jeremias, mamma Veronica e papà Gustavo. Una cena intima, tra molte risate e altrettante bottiglie di vino, conclusa con una torta e brindisi finale. E proprio al brindisi finale, ecco l'appassionato bacio tra Belen e Antonino: a pubblicarlo su Instagram proprio Spinalbese.

Ma non è tutto. Perché la "passione" dei due ha trovato sfogo anche nella cucina del locale, aperta in questo caso alla vip argentina. Sempre sui social viaggiano le immagini di Antonino e Belen, faccia a faccia, abbracciati e appassionanti. E in cucina, la temperatura schizza alle stelle...

