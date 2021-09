Verissimo, dramma per Belen Rodriguez 7 giorni dopo il parto: "In ambulanza, con la flebo. Poteva finire malissimo"

18 settembre 2021 a

Inizio col botto per Silvia Toffanin, tornata in onda con il suo Verissimo su Canale 5 oggi, sabato 18 settembre (prima della novità del raddoppio domenicale). Inizio col botto perché tra gli ospiti in studio c'era niente meno che Belen Rodriguez, la meravigliosa showgirl argentina, recentemente madre per la seconda volta: ha avuto con Antonio Spinalbese la piccola Luna Marì.

E Belen, davanti alla Toffanin, si confessa a cuore aperto. "Sono stanca - premette -, non mi fa dormire", afferma riferendosi alla figlia. " Santiago era buonissimo, lei già si muoveva nella pancia. Sono totalmente innamorata di lei. Il parto è andato benissimo, ho fatto l'epidurale. La gravidanza è stata dura, molte nausee. Durante il parto, Antonino è svenuto su di me - rivela -. Antonino ama follemente Luna Marì, si sveglia più lui di me. Luna Marì me la sto godendo di più, con Santiago davo più le cose per scontate. Santiago è un bravissimo fratello maggiore, è protettivo. Lui è un bambino di un'intelligenza e di una sensibilità superiore. Io quando ho presentato Luna a Santiago ho pianto come una matta", spiega Belen.

Ma dopo il racconto dolce, ecco che la Rodriguez svela anche il dramma avvenuto subito dopo il parto: "Sono tornata a lavorare dopo 7 giorni dal parto e sono svenuta. Ho fatto un pasticcio, ho preso dei drenanti per tornare in forma e mi sono disidratata. Sono finita in ambulanza con la flebo. Poteva essere una cosa grave, non fate il mio errore", conclude Belen Rodriguez spendendosi in un buon consiglio.

