Verissimo, Belen Rodriguez brutale con Spinalbese: "Vuole comandare, ma con me...", come funziona a casa

Si confessa, Belen Rodriguez. Si confessa in studio da Silvia Toffanin nella prima puntata stagionale di Verissimo, tornato su Canale 5. Si racconta e racconta la sua storia d'amore con Antonino Spinalbese e il parto della piccola Lune Marì. Una gravidanza, ha spiegato, non semplice, contraddistinta da molte nausee e parecchio malessere.

E forse anche per questo, la meravigliosa showgirl argentina, si è prestata a una confessione che fa rumore. Infatti, interpellata dalla Toffanin sulla possibilità di avere un terzo figlio in futuro, ha risposto: "Lei sarà l'ultima. Onestamente penso di non farne più altri in futuro". Insomma, dopo Santiago e Lune Marì, probabilmente, non ci saranno altri figli. Anche se scelte come queste, in verità potrebbero cambiare da un momento all'altro.

Quindi, la Rodriguez, ha speso bellissime parole sul suo compagno, Antonino Spinalbese, un amore vero, fortissimo, sbocciato a tempo record e che ora sembra più solido che mai. "Abbiamo festeggiato un anno insieme. È una persona speciale. A volte litighiamo, ha un carattere forte. Vorrebbe comandare, ma con me è dura. Poi è un po' più piccolo di me e alcune volte cose che per lui sono un problema, per me sono un po' tonte. Staremo insieme per sempre", conclude profetica, e con grande tenerezza, Belen Rodriguez.

