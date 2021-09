Lucas Peracchi, roba da Playa desnuda: "Super dotato", questa foto lascia pochi dubbi

Francesco Fredella 28 settembre 2021 a

Da poco Lucas Peracchi è sbarcato su Only fans, il canale dedicato ai video solo per adulti, e pare che sia stato un successo. Potrebbe aver messo gli occhi su di lui anche Rocco Siffredi. Per adesso, però, una fonte ben informata ci dice che il super personal trainer dei vip ha grandi doti. Non solo muscoli, ci siamo capiti. Ma anche tanto altro.

"E' super dotato", racconta la gola profonda. E sui social, dove Lucas sfoggia foto di nudo artistico con muscoli in ogni parte del corpo, sembra che stia facendo il pieno di like. E visualizzazioni. Peracchi da poco è sbarcato su Only fans, ma non si tratta di porno. "Solo nudo d'arte, il mio corpo è una forma d'arte", racconta Peracchi quando gli telefoniamo. Sulle misure, però, non dice nulla. Solo un grande sorriso. Anzi una risata. E basta.

Ma ai suoi followers un po' di curiosità sembra essere arrivata. Magari sarà proprio lui, in una Ig Stories a parlarne? Una domanda che potrebbe essere lecita, se arrivasse anche una sua risposta. A giudicare, però, dal cuore usato per censurare il selfie chi ha messo in giro questa voce sulle sue misure potrebbe aver per davvero ragione.

