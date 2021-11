Dagospia, la frase rubata della nota e sposatissima conduttrice: "Ho la pa***a in fiamme"

20 novembre 2021 a

Un gossip che fa parecchio clamore quello che vede protagonista una nota e sposatissima conduttrice. La donna, rivela Alberto Dandolo su Dagospia, avrebbe pronunciato all'amica una frase a dir poco lapidaria. Quale? "Ho la pa***a in fiamme". Una dichiarazione - si legge - rilasciata "appena è uscita dalla garconniere milanese del suo giovane, ricchissimo e fidanzatissimo amante, rampollo di una nota dinastia di industriali padani". I due sarebbero stati assieme per ben 12 ore "in acrobazie carnali sfrenate e spericolate all'ombra della Madonnina a pochi passi da Corso Buenos Aires la scorsa settimana". Chi sono? Bella domanda.

Ma non è tutto, perché gli indovinelli continuano. E questa volta prendono di mira una donna "bella, avvenente e stagionata". Lei - svela qualcosa in più Dandolo - è in attesa di entrare in uno dei più noti programmi tv. "I suoi detrattori la chiamano 'te*** sudata'" perché pare non sia amante del sapone". Anche qui la solita domanda: "Di chi stiamo parlando? Colleghi avvisati mezzi salvati".

Il gossip prende di mira anche Vladimir Luxuria. Di lei - fanno sapere - si è perdutamente innamorato "un giovanissimo e prestante bulgaro di nome Younutz, figlio di uno dei più potenti e ricchi esponenti della comunità gipsy di Milano". E chissà se l'ex parlamentare cederà allo spasimante.

